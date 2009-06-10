Рост экономики Британии возобновится раньше, чем ожидалось

По новому прогнозу Capital Economics, экономика Британии возобновит рост в будущем году, то есть значительно раньше, чем предсказывали многие, сообщает k2kapital со ссылкой на Daily Telegraph.

Capital Economics, традиционно входящая в число авторов пессимистичных прогнозов, ожидает, что рост британской экономики будет положительным и составит 0,5%. Ранее она прогнозировала на 2010 год сокращение ВВП на 1%. Однако группа предупредила, что рост безработицы, ослабление банковского сектора и снижение потребительских расходов станут факторами, тормозящими оздоровление экономики.

Экономист Capital Economics Джонатан Лойнз (Jonathan Loynes) заявил, что экономически рост, вероятно, будет "слабым и чрезвычайно неуверенным". Наличие свободных мощностей в экономике означает также, что инфляция и учетные ставки останутся на "исторически низких уровнях", а угроза дефляции сохранится.

"Кажется очевидным, что краткосрочные перспективы экономики сильнее, ем мы предполагали ранее, и квартальный экономический рост, вероятно вернется на положительную территорию во втором полугодии нынешнего года", - добавил он.