Сенат США повторно одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу

Сенат Конгресса США на заседании в среду рано утром (около часу ночи) принял финальную версию законопроекта о проведении крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформы. Инициативу поддержали все присутствовавшие республиканцы - 51 сенатор из 100, против высказались 48 сенаторов, пишет CNN.

Ранее во вторник днем документ был принят Палатой представителей, где документ поддержали 227 конгрессменов, а против высказались 203, пишет The Washington Post.

Однако, продолжает CNN, но во время рассмотрения в Сенате в документ были внесены технические изменения, в результате чего теперь законопроект будет направлен на переголосование в Палату представителей, которое должно состоятся в среду. Как ожидается, проблем с его поддержкой не возникнет.

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После прохождения Конгресса США законопроект будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, что, как ожидается, состоится до Рождества.

Сенат провел повторное голосование по этому законопроекту, убрав из него положение, связанное с использованием налоговых льгот по сберегательным счетам колледжей на расходы на домашнее обучение. В последнем варианте пересмотрено также положение об условиях, при которых университеты могут быть освобождены от акцизного налога за свои доходы от пожертвований.

Ранее, в начале декабря, данная налоговая реформа уже была поддержана обеими палатами Конгресса, однако во время обсуждения в Сенате в текст были внесены существенные коррективы. Поэтому конгрессменам и сенаторам пришлось сформировать комиссию для согласования двух версий и сведения их в один документ. О завершении работы объявили на прошлой неделе, и обе палаты должны были вновь принять единый законопроект.

Как отмечают американские СМИ, принятие этой налоговой реформы станет крупнейшей законодательной победой республиканцев после избрания Трампа и выполнением его предвыборного обещания.

Как пишет Би-Би-Си, документ предусматривает бессрочное снижение корпоративного налога с 35% до 20%, а в будущем зарубежную прибыль американских компаний предполагается практически полностью освободить от налогов.

Большую часть американцев с разными уровнями дохода ждут незначительные налоговые послабления до 2026 года.

Некоторые противники законопроекта отмечают, что он отменяет обязательное получение страховки, предусмотренное программой Obamacare для большинства налогоплательщиков.

По подсчетам управления конгресса США по бюджету, эта мера приведет к увеличению страховых премий и оставит 13 миллионов людей без страховки к 2027 году.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер предупредил республиканцев, что они заплатят за "отвратительный закон" на выборах в следующем году.

"Суть закона и опросы по нему настолько плохи, что через год республиканцы будут сами бежать от него, стыдясь того, что в этот день они проголосовали за него", - сказал Шумер.