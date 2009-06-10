"Мудрецы" призывают политиков прекратить раздавать госпомощь

Экономические консультанты правительства ФРГ в газетной статье подвергли резкой критике предоставление государственных гарантий компании Opel и настоятельно рекомендуют больше не мешать назревшим структурным изменениям, сообщает Немецкая волна.

"Политика не должна стоять на пути структурных изменений". Под таким заголовком солидная консервативная газета Frankfurter Allgemeine опубликовала 9 июня коллективную статью всех пяти членов Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ, которых в Германии по традиции называют "пятью мудрецами".

Статья по сути дела носит характер открытого письма, адресованного политическому руководству страны. Авторитетные ученые призывают Берлин свернуть с "ошибочного пути" оказания государственной помощи переживающим трудности предприятиям и не мешать своими действиями назревшим в экономике структурным изменениям.

Помощь компании Opel - "опасный прецедент" Непосредственным поводом для написания статьи стало предоставление многомиллиардных государственных гарантий автомобилестроительной компании Opel. Авторы называют такое решение "опасным прецедентом" и сожалеют, что правительство не прибегло к "созданному для подобных случаев" и усовершенствованному в последние годы инструменту упорядоченной процедуры банкротства. Ведь она открывает большие возможности для реструктуризации и, в конечном счете, спасения пошатнувшихся предприятий.

Последствия принятого в отношении Opel решения могут оказаться фатальными, подчеркивают экономические эксперты: "На налогоплательщиков взвалили серьезные риски, но участвовать в возможной будущей прибыли они не будут". Более того, теперь велика опасность, что под "угрозой потери значительного числа рабочих мест" государство уступит давлению других предприятий, запрашивающих государственную помощь. А их уже тысячи, отмечают авторы статьи и выражают опасение, что у политиков в год выборов не хватит сил противостоять такому наплыву.

Далее в статье говорится, что "преуспевающие экономические системы" тем и отличаются, что они поддерживают наметившиеся структурные сдвиги, хотя одновременно принимают институциональные решения для того, чтобы смягчить отрицательные последствия таких процессов. В условиях социальной рыночной экономики это происходит, главным образом, с помощью созданных государством систем социального страхования, которые, напоминают "пятеро мудрецов", в немецком обществе гарантируют весьма высокие выплаты безработным и различные возможности переквалификации.

Государственное вмешательство только при "функциональных сбоях" Однако ученые делают существенную оговорку: в тех случаях, когда в экономике происходят "фундаментальные функциональные сбои", государство просто обязано действовать. В настоящий момент его "первейшей задачей" является нормализация ситуации в "значительных частях финансового сектора", чтобы в сжатые сроки "упразднить заторы" при снабжении денежными средствами реального сектора экономики, иными словами, при кредитовании предприятий.

А вот выделение субсидий для спасения отдельных фирм не относится к тем формам государственного вмешательства в экономику, которые в особых ситуациях можно считать оправданными. Подобное вмешательство скорее мешает экономике приспосабливаться к новым условиям и в перспективе может привести к замедлению темпов развития страны.

К тому же политики, принимая решения о поддержке тех или иных предприятий, претендуют на компетентность в экономических вопросах, которой они, как показывает практика, вовсе не обладают, прямо заявляют члены Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ. "Какие предприятия являются конкурентоспособными, решает рынок, а не политики", - подчеркивается в статье.

Ее авторы напоминают, что государственная поддержка оказывается, как правило, крупным предприятиям, что ставит их владельцев и кредиторов в привилегированное положение по сравнению с представителями малого и среднего бизнеса.

"Убытки социализируются, прибыль приватизируется" Происходит также искажение условий конкуренции. Предприятия, получая субсидии, лишаются стимулов улучшать свою работу, а преуспевающие фирмы, в полной мере удовлетворяющие пожелания своих клиентов, наоборот, наказываются. В результате этим конкурентоспособным фирмам порой даже приходится самим сокращать рабочие места, однако общественность и избиратели вовсе не воспринимают это как прямой результат государственного вмешательства.

Помимо всего прочего, выделение денег из казны нередко ведет к подрыву основополагающего для рыночной экономики принципа материальной ответственности владельцев и кредиторов предприятий. Государство фактически защищает их от тех потерь, которые возникают из-за неправильных управленческих решений. Получается, что "убытки социализируются, а прибыль приватизируется".

Авторы статьи приходят к выводу, что предоставление государственной помощи отдельным фирмам является, по сути дела, перераспределением финансовых ресурсов налогоплательщиков и солидно хозяйствующих предприятий в пользу предприятий-неудачников. Политики даже в условиях избирательной компании должны иметь мужество отказаться от соблазна проводить подобную политику.

Статья в газете Frankfurter Allgemeine была опубликована в тот самый день, когда хронически убыточный немецкий торговый и туристический концерн Arcandor, в состав которого входят универмаги Karstadt, официально начал процедуру банкротства, так и не получив от государства запрошенной финансовой помощи. Похоже, что настоятельные призывы "пяти экономических мудрецов", отражающие точку зрения значительной части экспертного сообщества, в Берлине были услышаны.