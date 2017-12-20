НБУ: Гонтарева пока не получала приглашения для отчета в Раде перед отставкой

Продолжение: Порошенко наконец-то нашел замену Гонтаревой

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая и находится в отпуске, пока не получала официального приглашения для обязательного отчета в Верховной Раде перед ее увольнением с должности и назначением преемника.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя заявления ряда народных депутатов о предстоящем рассмотрении парламентом кандидатов на пост главы Нацбанка в четверг, 21 декабря.

«У нас нет официального приглашения на четверг в Верховную Раду», - сообщили в пресс-службе, отметив, что Гонтарева давно готова к этому отчету.

Народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил УНИАН, что пока окончательное решение об отчете Гонтаревой в Раде в четверг не принято.

При этом он пояснил, что представление кандидатов на пост главы НБУ и их рассмотрение парламентом возможны только после отчета и отставки Гонтаревой.

«Пока кандидатура не подана. Сначала надо проголосовать снятие Гонтаревой, только потом президент по регламенту может подать кандидата», - сказал Демчак.

При этом он допускает, что все эти действия возможны в один день. «Возможно, но в строгой последовательности», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.

В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что президент внесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру на пост главы Нацбанка до конца сентября, однако кандидат не представлен до сих пор.

Заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил о наличии двух кандидатур на пост главы НБУ и предстоящем рассмотрении этого вопроса в четверг, 21 декабря.

В то же время, народный депутат, представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что на должность главы НБУ рассматривается только одна кандидатура - первый замглавы НБУ Яков Смолий.