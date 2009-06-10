Стресс-тесты Банка России показали улучшение ситуации

Центральный банк РФ проводит ежемесячные стресс-тесты системообразующих банков, и по состоянию на 1 мая 2009 года они показали улучшение ситуации в финансовом секторе, сказал журналистам директор департамента банковского надзора и регулирования ЦБ РФ Алексей Симановский, сообщает Рейтер..

"Судя по результатам последнего стресс-теста, можно говорить об очень-очень слабой тенденции к небольшому улучшению результатов (по сравнению с 1 января 2009 года и 1 марта)", - сказал Симановский.

Он уточнил, что последний стресс-тест был проведен к 1 мая 2009 года, "на 1 июня еще не делали".

"Стресс-тестирование делается по системообразующим банкам, 50 берем банков, сводим результат, и он экстраполируется на систему в целом", - сказал Симановский.

По его словам, ЦБ РФ начал проводить стресс-тесты с 2002-2003 годов по методологии, согласованной с миссией Международного валютного фонда.

"До кризиса мы проводили стресс-тесты один раз в полгода, в этом году - проводим ежемесячно", - сказал Симановский.

"Специальные стресс-тесты по американскому образцу мы не проводили, и не проводим, и не будем проводить. Пока вопрос не стоит", - добавил он.