Укрепление рубля превысило ожидания властей РФ

09:54, 10 июня 2009
Финансы
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 Путин обещал избегать резких колебаний

 "Серьезное" укрепление рубля превысило ожидания властей, сказал премьер РФ Владимир Путин, пообещав не допускать резких колебаний валютного курса, сообщает Рейтер..

"Рубль серьезно укрепился - больше, чем мы рассчитывали", - сказал Путин на совещании во вторник в Москве.

"Россия и впредь будет проводить ответственную валютную политику, не допускать резких колебаний национальной валюты", - добавил он.

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