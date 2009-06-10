Укрепление рубля превысило ожидания властей РФ

"Серьезное" укрепление рубля превысило ожидания властей, сказал премьер РФ Владимир Путин, пообещав не допускать резких колебаний валютного курса, сообщает Рейтер..

"Рубль серьезно укрепился - больше, чем мы рассчитывали", - сказал Путин на совещании во вторник в Москве.

"Россия и впредь будет проводить ответственную валютную политику, не допускать резких колебаний национальной валюты", - добавил он.