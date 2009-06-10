Укрепление рубля превысило ожидания властей РФ
09:54, 10 июня 2009Финансы
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Путин обещал избегать резких колебаний
"Серьезное" укрепление рубля превысило ожидания властей, сказал премьер РФ Владимир Путин, пообещав не допускать резких колебаний валютного курса, сообщает Рейтер..
"Рубль серьезно укрепился - больше, чем мы рассчитывали", - сказал Путин на совещании во вторник в Москве.
"Россия и впредь будет проводить ответственную валютную политику, не допускать резких колебаний национальной валюты", - добавил он.
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