В Крыму в мае рост инфляция составил 1,1%

В Крыму в мае по сравнению с апрелем индекс инфляции (индекс потребительских цен) составил 101,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главного управления статистики в АРК.

Согласно сообщению, этот показатель превышает среднеукраинский показатель за май (100,5%) на 0,6%. С начала года индекс инфляции в АРК составил 108,9%, превысив аналогичный среднеукраинский показатель на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в апреле 2009 года по сравнению с мартом индекс инфляции составил 101%, превысив среднеукраинский показатель за аналогичный период на 0,1%.