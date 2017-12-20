Почем валюта в Украине 20 декабря: гривня после падения немного укрепилась

В среду, 20 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,83/27,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,894/32,96 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4743/0,4749 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,8595 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 368 сделок на сумму 212,52 млн долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 19 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,87/27,90 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,92/32,94 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.