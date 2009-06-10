Налоговики Киева увеличили перечисления в бюджет на 8%

Столичные налоговики в январе-мае 2009 года перечислили в сводный бюджет 22 млрд. 92 млн. 965 тыс. грн. налогов и сборов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Киеве, переданном УНИАН.

Дополнительно в бюджет перечислено 1 млрд. 608 млн. 223 тыс. грн.

Киевские налогоплательщики перечислили в госбюджет 17 млрд. 317 млн. 780 тыс. грн., что составляет 40% всех поступлений Украины. Прирост к аналогичным показателям прошлого года составляет 10,6%, или 1 млрд. 663 млн. 893 тыс. грн.

В разрезе основных налогов рост достигнут благодаря налогу на прибыль предприятий – на 27,1% (дополнительно перечислено 1 млрд. 224 млн. 383 тыс. грн.), налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – на 9,5% (+743 млн. 221 тыс. грн.), акцизному сбору с произведенных в Украине товаров – на 52,8% (+265 млн. 477 тыс. грн.).

В бюджет Киева в январе-мае 2009 года налогоплательщики столицы перечислили 4 млрд. 775 млн. 185 тыс. грн. налогов, сборов и обязательных платежей.