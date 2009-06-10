Тимошенко: МВФ увеличит размер траншей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о новых траншах Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время открытия заседание Кабинета Министров Украины.

Премьер прогнозирует укрепление курса гривни, что будет способствовать решение МВФ об увеличении суммы траншей финансовой помощи, которая выделяется Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в результате первого пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ было принято решение о выделении в июне-июле траншей в сумме 3,2 млрд. долл., в ноябре текущего года – 3,8 млрд. долл. (согласно первому варианту заключенного соглашения Украина должна была получить в августе 1,1 млрд. долл., в ноябре 3 млрд. долл. – УНИАН).

По словам премьера, часть выделенных МВФ средств будет зачислена в международные валютные резервы Национального банка Украины, что, собственно, и станет главным фактором укрепления гривни.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила позитивную динамику по итогам мая текущего года показателя уровня инфляции в стране. В частности, она отметила, что за май Винницкая область продемонстрировала дефляцию. В регионе наблюдалось снижение цен как на основные виды продуктов питания, так и на другие товары. "И вместе с тем в МВФ понимают, что для этого Украине необходима более значительная финансовая поддержка, чтобы сделать происходящие положительные изменения необратимыми", - сказала Тимошенко.