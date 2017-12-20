Депутаты Винницкого облсовета приняли бюджет на 2018 год

20 декабря состоялась очередная 27 сессия Винницкого областного Совета 7 созыва, участие в которой принял председатель областной государственной администрации Валерий Коровий.

На рассмотрение депутатского корпуса, согласно повестке дня, было представлено 73 вопроса, основным из которых стало принятие областного бюджета на 2018 год.

Выступая с докладом, директор Департамента финансов облгосадминистрации Николай Копачевский информировал, что сформированный бюджет является сбалансированным по доходам и расходам. Его общая сумма составляет 10,2 млрд. гривень, из которых доходы общего фонда составляют 9 млрд. 246 млн. грн., а специальный фонд - 986 млн. гривен. Бюджет развития составляет 12 %. Также запланировано 7 млн. гривень резервного фонда.

Первоочередной задачей принятие предложенного проекта решения, по словам руководителя ведомства, является обеспечение бесперебойного функционирования бюджетных учреждений и учреждений региона, что включает своевременную выплату заработных плат, оплату за коммунальные услуги и энергоносители, закупку медикаментов и питания для медицинских и социальных учреждений области.

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«Этот бюджет носит техническую функцию обеспечения деятельности областных коммунальных заведений, поэтому мы, прежде всего, снимаем вопрос, что с 1 января заведения будут финансироваться спокойно и ритмично. А остальные вопросы развития и финансирования областных программ, кроме тех, которые уже сейчас являются необходимыми и учтены в этом бюджете, будут рассматриваться на сессии в феврале», - отметил Николай Копачевский.

Среди прочего в бюджете предусмотрено 623,8 млн. гривень на финансирование, содержание и проведение ремонтных работ на дорогах общегосударственной собственности местного значения, которые передаются на баланс ОГА.

Предложенный проект решения об областном бюджете на 2018 год депутатский корпус Винницкой области одобрил большинством голосов.

Кроме того, во время сессии была принята Программа экономического и социального развития Винницкой области на 2018 год, заслушан доклад начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса о состоянии законности, борьбы с преступностью и охраны общественного порядка на территории региона, а также рассмотрен ряд других вопросов повестки дня.