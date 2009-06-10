Межбанк открылся ростом доллара - 7,60/7,62 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,6055/7,6240 грн./долл. Вчера к закрытию ценовые уровни понизились до 7,6050/7,6150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2453/63по сравнению с 0,2427/33 к закрытию торгов во вторник.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7065/10,7385, тогда как вчера ценовые уровни установились на отметке 10,5540/10,5720. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4094/96 (вторник - 1,3947/49).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,6100.