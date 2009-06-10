Таможня изъяла незадекларированный бриллиант в 2,62 карата(фото)

11:28, 10 июня 2009
Финансы
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У пассажира рейса Цюрих–Борисполь

Сотрудники Бориспольской таможни изъяли незадекларированный бриллиант весом 2,62 карата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Брилиант

Согласно сообщению, пассажир, который пытался провезти незадекларированную ценность, прилетел рейсом Цюрих–Борисполь.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 352 (действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля) и ст. 355 (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты налогов и сборов или уменьшение их размера) Таможенного кодекса.

Стоимость бриллианта устанавливается.

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