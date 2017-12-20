Харьковский горсовет принял бюджет на 2018 год

Харьковский городской совет сегодня, 20 декабря, на очередной сессии утвердил бюджет города Харькова на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, соответствующее решение поддержали 65 депутатов, 2 проголосовали против, еще 10 человек - воздержались от решения.

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Объем доходов бюджета города Харькова на 2018 год планируется в сумме 16,1 млрд грн, в том числе собственные доходы бюджета – 10,3 млрд грн, из которых налоговые поступления составляют 9,8 млрд грн, неналоговые - 553,6 млн грн.

Сообщается, что основным источником дохода в следующем году останется налог с доходов физических лиц, предполагаемый объем поступлений которого составит 6 млрд грн, что больше в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом. Среди остальных источников доходов - акцизный сбор, местные налоги и сборы, единый налог и пр.

Также бюджет города получит от государства образовательную субвенцию в размере 1,1 млрд грн (больше на 24,3% в сравнении с 2017 годом), медицинскую субвенцию – 1,2 млрд грн (меньше на 7,1%), а межбюджетные трансферты на социальные выплаты составят 3,4 млрд грн.

По сравнению с бюджетом 2017 года расходы увеличены на 5 млрд грн, или в 1,5 раза, и сохраняют социальную направленность.