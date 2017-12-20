Суд заблокировал расследование в отношении "ПриватБанка"

Суд признал недействительными договоры Национального банка Украины с компанией Kroll Associates U.K. Limited (Великобритания) о финансовом расследовании в отношении "ПриватБанка" (forensic-аудите).

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Как следует из решения Соломенского районного суда Киева, суд полностью удовлетворил иск о признании недействительным как договора с компанией Kroll Associates U.K. Limited, так и договора с компанией AlixPartners Services UK LLP (Великобритация), которая предоставляла консалтинговые услуги по национализации "ПриватБанка".

Аналогичные решения суд принял в отношении договора между компаниями AlixPartners Services и "Астерс Консалт" о предоставлении юридических услуг, а также между "ПриватБанком" и компанией Hogan Lovells International LLP.

Суд принял во внимание обоснование истца о нарушениях законодательства Украины о проведении государственных закупок и защите персональных данных.

Также сообщается, что апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение 15 дней, однако обжалование не приостанавливает исполнение этого решения.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогами заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Согласно меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, финансовое расследование в отношении "ПриватБанка" (forensic-аудит) должно было завершиться до конца сентября.