Банк Англии разрешит европейским банкам работать в стране после Brexit

Банк Англии разрешит европейским банкам беспрепятственно работать в Британии после Brexit, сообщает Прайм со ссылкой на правительственный источник.

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"Европейские банки смогут работать в Англии без создания дополнительных дочерних компаний", - говорится в сообщении.

Как передает издание, это означает, что европейские коммерческие банки не столкнутся с новыми препятствиями по работе в Лондоне после того, как Британия выйдет из Евросоюза в марте 2019 года.

Пресс-секретарь банка отказался комментировать эту информацию до публикации официального релиза, в котором должен быть описан подход к надзору за иностранными банками, страховщиками и клиринговыми компаниями после Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.