Кабмин решил вопрос рекапитализации трех банков

Кабинет Министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации составит 3,2 млрд. грн. Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн. В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 июня, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции заявила: «Мы, я думаю, завтра окончательно примем решение о вхождении правительства как минимум в три банка в качестве собственника», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что основная работа по подготовке банков к рекапитализации возложена на Национальный банк.

Премьер также отметила, что на сегодняшний день график рекапитализации, согласованный с МВФ и Всемирным банком, не сорван.

Напомним, президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во вторник подверг правительство критике за задержку процедуры рекапитализации комбанков.

«Я не знаю страны в мире, которая бы за девять месяцев кризиса не сделала бы ни одной операции по рекапитализации системы (банковской – УНИАН). Украина – единственный случай. И каждый раз премьер-министр мне заявляет: «Все підготовлено»... или на 22 миллиарда, или на 40 миллиардов, и рекапитализация системы, экономики пойдет», – заявил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что из-за задержки рекапитализации банков за 5-6 месяцев экономика страны недополучила десятки миллиардов гривень.