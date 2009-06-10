На межбанке к 12:00 котировки по доллару 7,6065/7,6140 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,6055/7,6240, к 11:00 сузился спрэд – 7,6080/7,6215, а к 12:00 цены снизились до 7,6065/7,6140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2453/0,2463, к 11:00 цены поднялись до 0,2457/0,2465, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2457/0,2464. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 11:00 установился на уровне 30,9100 (-0,4000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4094/1,4096, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7065/10,7385, к 11:00 цены ушли вверх – 10,7310/10,7655, а к 12:00 откатились до 10,7260/10,7490.