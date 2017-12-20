ЕБА улучшила налоговый индекс, отметив качество администрирования налогов, снижение давления на бизнес и уровень сервисов

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) по итогам 2017 года улучшила налоговый индекс, который является индикатором "налогового климата" в стране и отражает эффективность работы Государственной фискальной службы. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко, комментируя итоги совместной встречи представителей ЕБА с и.о. руководителя ГФС Мирославом Проданом.

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"Произошло повышение индекса за счет работы ГФС над улучшением качества сервисности и администрирования налогов. В этом году улучшилась ситуация с возмещением НДС, что также стимулировало повышение индекса. До этого "проблема НДС" звучала каждый год. В 2017 году на нее нет жалоб. Это объективно серьезный шаг вперед. По налогу на прибыль каких-то серьезных жалоб тоже не поступало. И.о. главы ГФС Мирослав Продан и его коллеги на высшем уровне работают над решением текущих вопросов вместе с представителями бизнеса, и мы ощущаем регулярный, планомерный и очень правильный диалог между руководством ГФС и нами как бизнес-ассоциацией. Важные дальнейшие задачи - продолжать работу над усовершенствованием законодательства и улучшать сервис со стороны сотрудников ГФС к плательщикам налогов в регионах", - отметила Анна Деревянко.

В ЕБА сообщают, что индекс был составлен по результатам опроса 44 экспертов из компаний-членов ассоциации в течение мая-ноября 2017 года. Он составляет 2,65 балла, что уже соответствует "нейтральной" зоне рейтинга. Это наивысшая оценка за 6 лет - за все время проведения данного исследований экспертами Европейской Бизнес Ассоциации. Для сравнения, еще год назад индекс деятельности фискальной службы находился в "негативной" зоне и составлял 2,43 балла.

"За период измерения налогового индекса – это уже несколько лет – он самый высокий. Динамика показывает, что за счет снижения налогового давления и пусть нестабильного, но улучшения уровня обслуживания достигается улучшение индекса. В первую очередь, наибольшее воздействия на результат было благодаря фактору уменьшения налогового давления", - заявил глава налогового комитета ЕБА Владимир Котенко.

Как следует из результатов опроса, основной проблемой налоговой сферы представители бизнеса сегодня называют несовершенное налоговое законодательство. Этот фактор отметили 70% респондентов Европейской Бизнес Ассоциации. Представители компаний указали, что налоговое законодательство необходимо комплексно пересматривать и реформировать. В частности, в нем существует множество норм и положений, которые противоречат друг другу или могут по-разному трактоваться.

По словам Мирослава Продана, у руководства ГФС и членов Европейской Бизнес Ассоциации совпадает виденье задач, которые стоят перед службой в 2018 году.

"Мы завершаем этот год с перевыполнением плана и рекордными поступлениями в бюджет, которые достигнуты благодаря детенизации, борьбе с контрабандой и схемами с фиктивным НДС. Наши приоритеты и задачи на следующий год - улучшение сервисности, направленной на повышение уровня добровольной уплаты налогов, улучшение управление рисками. Мы уделяем особое внимание развитию IT-инфраструктуры. Наша абсолютная цель – фактически стопроцентное предоставление административных, консультативных и контрольных услуг и оплата налогов через электронный кабинет. Хочу отметить также создание единого казначейского счета для эффективного администрирования налогов, развитие электронного документооборота и обеспечение сотрудникам ГФС достойной оплаты и достойных условий труда как залог искоренения коррупции. В таможенной сфере наша задача номер один - обеспечение таможен сканерами, электронными замками и другими средствами таможенного контроля. И очень важно, что представители бизнеса, основные плательщики налогов, разделяют наше виденье, у нас выстроен конструктивный диалог", - отметил Мирослав Продан.

Европейская Бизнес Ассоциация публикует свой налоговый индекс с 2011 года. Он формируется на основе мнений экспертов ассоциации по таким параметрам, как качество налогового законодательства, обременительность или легкость администрирования налогов, фискальное давление и качество налогового обслуживания.