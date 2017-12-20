НБУ решил ликвидировать еще один банк

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Родовид Банк", национализированный в 2009 году, но совместным решением НБУ и Министерства финансов признанный неплатежеспособным в феврале 2016 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации санационного "Родовид Банка" по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка УНИАН. "Родовид Банк" был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 миллиарда гривень и еще на 3,95 миллиарда гривень в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.

26 февраля 2016 года Национальный банк по согласованию с Министерством финансов как собственником "Родовид Банка" принял решение о признании этого банка неплатежеспособным и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.