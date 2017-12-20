Евро достиг 33 гривень: официальные курсы от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2786,0871 (20 декабря – 2788,4304)

100 EUR – 3300,1202 (20 декабря – 3296,7613)

10 RUR – 4,7449 (20 декабря – 4,7575)

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,84/27,86 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,04 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,8609 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 580 сделок на сумму 392 миллионов долларов.