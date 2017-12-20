Рост экономики Украины в этом году может оказаться ниже прогноза - НБУ

Национальный банк констатирует усиление рисков, что рост реального ВВП Украины по итогам 2017 может оказаться несколько ниже прогнозируемых в октябре 2,2%. Об этом говорится в комментарии НБУ, переданном УНИАН, относительно последних данных Государственной службы статистики о росте реального ВВП Украины.

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"Учитывая ниже ожиданий урожай поздних зерновых и технических культур, а также высокую базу сравнения прошлого года, спад в сельском хозяйстве в IV квартале 2017 года может быть более существенным, чем прогнозировалось", - комментирует регулятор.

В то же время, Нацбанк отметил, что показатели роста экономики в третьем квартале соответствовали его оценке Национального банка, обнародованной в октябре.

По оценкам НБУ, основным драйвером роста ВВП в III квартале ожидаемо выступал внутренний спрос.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении замедлился до 2,1% после роста во втором квартале на 2,3% и в первом квартале - на 2,5%.

ВВП Украины в целом за 2016 год вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2%.

До этого, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 2%, в Национальном банке – на 2,2%.