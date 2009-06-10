Премии украинских страховщиков снизились

Чистые страховые премии украинских страховщиков по итогам первого квартала 2009 года уменьшились против первого квартала 2008 года на 15,3% - до 3 млрд. 148,2 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным Госфинуслуг, валовые страховые премии (с учетом премий по перестрахованию) украинских страховщиков по итогам первого квартала 2009 года против показателя аналогичного периода 2008 года (5 млрд. 360 млн. грн.) уменьшились на 12,7% - до 4 млрд. 677,2 млн. грн.

Структура валовых страховых премий по итогам первого квартала 2009 года была следующей: страхование наземного транспорта (авто) – 842,7 млн. грн. (18%), страхование кредитов (в т. ч. ответственности заемщика за непогашение кредита) – 793 млн. грн. (17%), страхование имущества – 672,8 млн. грн. (14,4%), страхование финансовых рисков – 486,7 млн. грн. (10,4%), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений – 428,9 млн. грн. (9,2%), ОСАГО – 344,9 млн. грн. (7,4%), страхование жизни – 206,9 млн. грн. (4,4%), медицинское страхование – 206,8 млн. грн., страхование грузобагажа – 192,8 млн. грн. (4,1%). Суммарно премии по вышеуказанным видам страхования составляют 4 млрд. 175,6 млн. грн., или 89,3% валовых страховых премий, полученных страховщиками в первом квартале 2009 года.

Также в комиссии сообщили, что суммарная доля трех компаний-лидеров рынка рискового страхования по итогам первого квартала 2009 года составила 17,6% при валовом сборе страховых премий – 787,3,6 млн. грн., первой десятки – 37,8% и 1 млрд. 692,5 млн. грн. страховых премий, первых двадцати – 56,3% и 2 млрд. 519,8 млн. грн. страховых премий.

По информации Госфинуслуг, первые три лайфовые страховые компании-лидера удерживают 56,1% рынка - 116,7 млн. грн. страховых премий. Доля первой десятки лайфовых СК – 83,1% - 172,6 млн. грн.

В целом суммарные поступления 200 страховщиков из 477, которые работали на рынке на конец первого квартала 2009 года, составили 99%, или 4 млрд. 428,5 млн. грн. от валового сбора страховых премий.

Также сообщается, что по итогам первого квартала 2009 года у одной страховой компании фактический запас платежеспособности был меньше нормативного значения, еще у четырех страховщиков максимально приблизился к нормативу. У 30 рисковых страховщиков не выполнены обязательства в установленный договором срок по 9425 договорам страхования, из них 7549 (80%) заключены с физическими лицами (кредиторская задолженность по данным договорам составляет 192,5 млн. грн.).

Количество страховых компаний, работающих в Украине, за первый квартал 2009 года выросло на 8 единиц - до 477 СК, в том числе компаний по страхованию жизни – на 2 - до 75 СК. Количество страховых брокеров увеличилось на 1 - до 58.

Справка УНИАН. Чистые страховые премии украинских СК по итогам 2008 года выросли против показателя 2007 года на 29,4% - до 15 млрд. 982 млн. грн., валовые страховые премии (с учетом премий по перестрахованию) выросли на 33,3% - до 24 млрд. 008,6 млн. грн.