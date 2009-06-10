Управляющих в национализированные банки назначат на следующей неделе

Правительство Украины на следующей неделе планирует назначить новых управляющих в «Укргазбанке», «Родовид Банке» и банке «Киев», решение о рекапитализации которых было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, до конца недели будут доработаны все документы по рекапитализации банков.

«С начала следующей недели новые управляющие этими тремя банками от имени правительства, мы рассчитываем, приступят к работе», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Сроки назначения новых управляющих будут зависеть от скорости работы в этом направлении правительства и Национального банка.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что правительству и новым управляющим необходимо будет определенное время для того, чтобы проанализировать финансовое состояние этих банков – изучить их активы и баланс. «Для этого будет проведен специальный дополнительный аудит, который даст нам более глубокие знания о ситуации в этих банках. И после того как мы сможем организовать работу в этих банках, банки начнут выполнять свои обязательства перед клиентами», – сказала премьер.

По ее словам, когда ситуация в этих банках стабилизируется и восстановится их платежеспособность, активы банков, которыми владеет правительство, будут выставлены на аукционную продажу, причем участвовать в них смогут и бывшие владельцы банков. «Если победят (прежние владельцы банков – УНИАН) на открытых аукционах, то да, а если не победят, то нет», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Кабинет Министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков.

Согласно решению Кабмина, государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации составит 3,2 млрд. грн.

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.