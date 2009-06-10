Поступления от акциза в бюджет выросли в мае на 70%

В мае налоговики перечислили в Сводный бюджет акцизный сбор с произведенных в Украине товаров на сумму 1 млрд. 469 млн. грн., что на 69,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Рост поступлений акцизного сбора в мае 2009 г., отмечает ГНАУ, достигнут благодаря ликеро-водочной продукции – поступления увеличились на 19,9%, по сравнению с маем 2008 г. (+61,7 млн. грн.), и составили 371,9 млн. грн., винодельческой продукции – на 9,2% (+2,6 млн. грн.) до 31,4 млн. грн., табачной продукции – в 1,9 раз (+ 457,3 млн. грн.) до 702,3 млн. грн., бензинов моторных - на 95% (+111,9 млн. грн.) до 229,7 млн. грн., других нефтепродуктов – на 12,7% (+7,3 млн. грн.) и достигли 65,3 млн. грн.

За пять месяцев с начала года налоговики мобилизовали в Сводный бюджет акцизный сбор с произведенных в стране товаров на сумму 5 млрд. 534 млн. 200 тыс. грн., что на 44,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г.

Рост поступлений акцизного сбора за пять месяцев года (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года) достигнут благодаря ликеро-водочной продукции – на 4,4% (+60,4 млн. грн. - увеличение до 1 млрд. 433,7 млн. грн.), винодельной продукции – на 0,51% (+0,65 млн. грн., до 128,8 млн. грн.), табачной продукции – в 1,3 раза (+1 млрд. 387,7 млн. грн., до 2 439,4 млн. грн.), бензинов моторных – на 45,3% (+270,3 млн. грн., до 867,1 млн. грн.), других нефтепродуктов – на 33,8% (+90,7 млн. грн.) и составили 359,4 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла закон о повышении с 1 июля акцизного сбора на этиловый спирт и ликероводочную продукцию с 12,5 грн. за литр 100%-ного спирта до 34 гривен. Помимо этого, дополнительным налогом облагаются вина. Так, предполагалось, что акциз на натуральные вина повысится с 1 копейки до 50 копеек за литр, а крепленые вина (в зависимости от содержания спирта) — до 1,4 и 34 грн. за литр.