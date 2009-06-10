МВФ и ВБ высоко оценивают работу Кабмина

Представители Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Украине высоко оценивают работу правительства Украины по восстановлению доверия к банковской системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге после принятия Кабинетом министров решения о рекапитализации трех банков.

«Мы приветствуем успехи, которые были достигнуты за последнее время в работе по восстановлению доверия к банковской системе Украины… Эти усилия увенчались результатами, потому что прекратился отток депозитов из банковской системы, более того, объем депозитов уже растет», - заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

В свою очередь директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙДЕР отметил: «Правительство, которое сделало этот чрезвычайный шаг, показывает, что оно защищает налогоплательщиков. Поэтому очень важно, чтобы мы продолжали хорошо и тесно сотрудничать во всех наших последующих шагах в этом процессе».

Представители ВБ и МВФ подчеркнули, что это лишь первый шаг и впереди предстоит достаточно серьезная работа по восстановлению нормальной деятельности всего банковского сектора.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков. Государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации составит 3,2 млрд. грн. Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн. В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.

Кроме того, Нацбанк отмечает повышение доверия населения к банковской системе. По информации НБУ, показатель прироста вкладов населения в мае составил 0,7%, что больше, чем в апреле (0,6%).