В "Укргазбанке" временная администрация

Вчера Национальный банк Украины ввел временную администрацию в "Укргазбанке".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«Не надо демонизировать этот процесс. Введение временной администрации – это технологически необходимое средство», – сказал он.

При этом И.УМАНСКИЙ отметил, что в условиях работы временной администрации многие процессы, такие как, например, осуществление дополнительной эмиссии в банке, будут происходить намного быстрее, чем это предусмотрено в обычных условиях.

Также И.УМАНСКИЙ отметил, что доля вхождения государства в «Укргазбанк» на уровне менее 85% свидетельствует о том, что состояние в этом банке лучше, чем в других рекапитализируемых банках.

Напомним, введение временной администрации является обязательным условием рекапитализации банков при участии государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Кабинет Министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков, согласно которому доля государства в капитале «Укргазбанка» составит 84,21%, сумма рекапитализации – 3,2 млрд. грн.