Ющенко: губернаторы, давайте работать...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает руководителей областей наработать совместный план действий до конца 2009 года, поскольку правительство «ушло в политику».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

Президент подчеркнул, что необходимо разработать план действий, в котором, среди прочего, предусмотреть вопрос возврата долгов по зарплате, прекратить тотальное невыполнение правительством социальных программ, а также прекратить блокирование со стороны Кабинета министров программ развития.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня губернаторы и местная власть в целом должны стать ключевыми фигурами в организации повседневной жизни в стране.

«Вы должны понимать, что правительство ушло в политику, а парламент из нее не выходил», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня надеяться на то, что парламент примет программу развития, нельзя. «Ожидать от парламента украинского прорыва – это пустые слова о правилах игры. С такими проводниками, как эти политические силы, которые сегодня представляют власть в Украине, невозможно в парламенте сделать концентрированную, сильную, национальную политику», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что отсутствие большинства в парламенте свидетельствует о том, что программу национального развития принимать некому. «Идет ежедневная импровизация. В правительстве нет собственной экономической программы. Украинский прорыв, я так понимаю, уже завершился. Я думаю, что мы станем свидетелями второго украинского прорыва, как блокбастер – украинский прорыв-2. Все это суета, все это несерьезно», - сказал Президент.