Президент: работы над госбюджетом-2010 нет
Кабмин "идет дорогой ручного бюджета”
Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоит отсутствие работы над государственным бюджетом на 2010 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.
«Правительство идет той дорогой ручного бюджета, ручного перераспределения, как и в бюджете 2009 года», - сказал Президент.
Он сообщил, что получил информацию об использовании средств Стабилизационного фонда. По его словам, 80% областей не согласовывали объем финансирования, предусмотренного в бюджете на текущий год.
«Таким образом, я имею основания заявить, что политика развития, которая принята правительством, не имеет публичности, не имеет согласованности с местной властью и в очередной раз является пиаром для определенных народных депутатов из политической силы БЮТ. Это трагедия», - сказал Президент, отметив, что нельзя допускать того, чтобы территория развивалась в зависимости от того, сколько депутатов от БЮТ представлено в местных советах. Президент подчеркнул, что это не является государственной политикой, и он призвал губернаторов отреагировать на это.
Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике действия правительства по наполнению бюджета текущего года. Он высказал мнение, что сегодня правительство не имеет реальной оценки состояния финансов в стране. С этим, по словам В.ЮЩЕНКО, связано и утаивание статистики. Президент предполагает: если бы статистика была положительной, правительство ее обнародовало бы раньше, чем это успел бы сделать Госкомстат.