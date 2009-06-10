Президент: работы над госбюджетом-2010 нет

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоит отсутствие работы над государственным бюджетом на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с председателями областных, Киевской и Севастопольской государственных администраций и председателем Совета министров АРК Крым.

«Правительство идет той дорогой ручного бюджета, ручного перераспределения, как и в бюджете 2009 года», - сказал Президент.

Он сообщил, что получил информацию об использовании средств Стабилизационного фонда. По его словам, 80% областей не согласовывали объем финансирования, предусмотренного в бюджете на текущий год.

«Таким образом, я имею основания заявить, что политика развития, которая принята правительством, не имеет публичности, не имеет согласованности с местной властью и в очередной раз является пиаром для определенных народных депутатов из политической силы БЮТ. Это трагедия», - сказал Президент, отметив, что нельзя допускать того, чтобы территория развивалась в зависимости от того, сколько депутатов от БЮТ представлено в местных советах. Президент подчеркнул, что это не является государственной политикой, и он призвал губернаторов отреагировать на это.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз подверг критике действия правительства по наполнению бюджета текущего года. Он высказал мнение, что сегодня правительство не имеет реальной оценки состояния финансов в стране. С этим, по словам В.ЮЩЕНКО, связано и утаивание статистики. Президент предполагает: если бы статистика была положительной, правительство ее обнародовало бы раньше, чем это успел бы сделать Госкомстат.