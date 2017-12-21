Фонд гарантирования начал ликвидацию "Родовид Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации санационного "Родовид Банка", национализированного в 2009 году, но совместным решением Национального банка и Министерства финансов признанного неплатежеспособным в феврале 2016 года.

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Как сообщается на сайте фонда, процедура ликвидации начата на основании решения НБУ ликвидировать "Родовид Банк" и продлится два года - до 19 декабря 2019 года включительно.

Ликвидатором банка на этот период назначен Андрей Шевченко.

Справка УНИАН. "Родовид Банк" был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 миллиарда гривень и еще на 3,95 миллиарда гривень в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.

26 февраля 2016 года Национальный банк по согласованию с Министерством финансов, как собственником "Родовид Банка", принял решение о признании этого банка неплатежеспособным и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.