МВФ прибудет в Украину в конце июня

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует прибыть в Украину в конце июня для очередного пересмотра программы сотрудничества в рамках выделения кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня об этом на брифинге сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила надежду, что Верховная Рада в течение двух пленарных недель примет законопроекты по финансовому оздоровлению банков и усилению независимости Национального банка, что предусмотрено меморандумом о сотрудничестве с МВФ.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявил журналистам, что на сегодняшний день МВФ анализирует выполнение Украиной условий меморандума о сотрудничестве, а также готовит корректировки к программе сотрудничества.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая т.г. Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что размер следующего транша Украине будет составлять около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.