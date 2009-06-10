До конца месяца решится судьба банка "Надра" и "Укрпромбанка"

Вопрос о рекапитализации банка "Надра" и "Укрпромбанка", возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, общая задолженность перед внешними кредиторами банков, которые выставлены на рекапитализацию, составляет 1,4 млрд. долл., в том числе банка «Надра» –около 860 млн. долл., «Укрпромбанка» – около 160 млн. долл.

По словам И.УМАНСКОГО, правительство надеется на завершение переговоров о реструктуризации к концу текущего месяца и только после этого намерено рассматривать вопрос о рекапитализации указанных банков.

По его словам, в каждом из этих банков будет составлен график ликвидности, в котором, в частности, планируется предусмотреть реструктуризацию задолженности этих банков перед Национальным банком Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

Сегодня, 10 июня, Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».