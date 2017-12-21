Инфляция в Украине по итогам года составит 13,4% - Минэкономразвития

Министерство экономического развития и торговли ожидает инфляцию в Украине по итогам 2017 года на уровне 13,4%, в январе-ноябре этого года инфляция составила 12,5%.

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Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук на пресс-конференции в Киеве.

"В январе-ноябре инфляция составила 12,5%, девальвация гривни 1,9%. К концу года мы ожидаем инфляцию 13,4%", - сказал Титарчук.

В свою очередь, замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что отмена государственного регулирования цен на продукты питания не повлияла на ускорение инфляции.

"Мы не видим в инфляционных процессах существенного влияния отмены ценового регулирования", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 12,2%. По оценкам правительства, инфляция в 2017 году составит 11,2%, а в следующем году ожидается замедление роста потребительских цен до 9%.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют инфляцию в Украине по итогам 2017 года на уровне 10%.