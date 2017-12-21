В Кабмине подсчитали, во сколько обойдется бюджету повышение "минималки"

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 4100 гривень с предусмотренных бюджетом на 2018 год 3753 гривень обойдется в 20 миллиардов гривень государственных средств.

Читайте такжеСредняя зарплата в Украине сократилась на 225 гривень

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

"Правительство готово рассмотреть повышение минимальной зарплаты до 4100 гривень. Но мы говорим о сбалансированности, ведь только для повышения минимальной зарплаты до 4100 гривень с 3753 гривень, заложенных в бюджете на 2018 год, нужно 20 миллиардов гривень", - сказал Кубив.

При этом вице-премьер подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 3200 гривень в начале этого года не привело к возникновению проблем и ухудшению макроэкономической стабильности.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 гривень. Бюджет на 2018 год предусматривает повышение минимальной зарплаты до 3753 гривень.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3200 гривень, и вступили в силу нормы, предусматривающие за выплату зарплат "в конверте" штраф в размере 100 минимальных заработных плат.