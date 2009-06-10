СК передали в перестрахование 1,84 млрд. грн.

В первом квартале 2009 года украинские страховщики передали в перестрахование валовых страховых премий на сумму 1 млрд. 840 млн. грн. против 2 млрд. 024 млн. грн. в первом квартале 2008 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

В общем объеме переданных в перестрахование в первом квартале 2009 году валовых страховых премий 1 млрд. 529 млн. грн. перестраховано у резидентов (в І квартале 2008 г. – 1 млрд. 645 млн. грн.) и 311 млн. грн. – у нерезидентов (в І квартале 2008 г. – 379 млн. грн.).

Таким образом, по данным Госфинуслуг, доля премий, переданных в перестрахование резидентам, в валовых страховых премиях увеличилась с 30,7% в первом квартале 2008 года до 32,7% по итогам аналогичного периода 2009 года. Доля премий, переданных в перестрахование нерезидентам, в валовых страховых премиях снизилась с 7,1% до 6,7%.

Также сообщается, что объем страховых выплат перестраховщикам-нерезидентам вырос с 504,1 млн. грн. в 2007 году до 1 млрд. 055,6 млн. грн. в 2008 году. Доля выплат перестраховщикам-нерезидентам в валовых страховых выплатах выросла с 12% в 2007 году до 15% в 2008 году.

По данным Госфинуслуг, в первом квартале 2009 года 20 страховых компаний работали на рынке как перестраховщики, то есть более 50% привлеченных страховых премий получали на перестрахование, при этом также более 50% отдавали в перестрахование.

Структура перестрахования за рубежом по итогам января-марта 2009 года была следующей: Великобритания – 130 млн. 444,2 тыс. грн. (41,9% общей суммы переданной украинскими СК перестраховщикам-нерезидентам), Германия – 54 млн. 442,6 тыс. грн. (17,5%), Россия – 30 млн. 281,6 тыс. грн. (9,7%), Швейцария – 29 млн. 736,1 тыс. грн. (9,5%), Австрия – 10 млн. 925 тыс. грн. (3,5%), Иордания – 10 млн. 573,1 тыс. грн. (3,4%), Франция – 9 млн. 376 тыс. грн. (3%), Чехия – 8 млн. 779,8 тыс. грн. (2,8%), Бельгия – 4 млн. 825 тыс. грн. (1,5%), Польша – 4 млн. 586,5 тыс. грн. (1,5%), США – 3 млн. 505,5 тыс. грн. (1,1%), Исландия – 1 млн. 772,3 тыс. (0,6%), Испания – 1 млн. 346,7 тыс. грн. (0,4%), Швеция – 1 млн. 333,7 тыс. грн. (0,4%), Италия – 1 млн. 194,6 тыс. грн. (0,4%), другие страны – 8 млн. 297 тыс. грн. (2,7%).

Справка УНИАН. В 2008 году украинские страховщики передали в перестрахование валовых страховых премий на сумму 9 млрд. 065 млн. грн. против 6 млрд. 424 млн. грн. в 2007 году.