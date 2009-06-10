Из состава правления ПИБ выведен Загородников

Согласно решению наблюдательного совета «Проминвестбанка», с 4 июня т.г. из состава правления выведен первый заместитель председателя правления банка Артур ЗАГОРОДНИКОВ.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№104).

Согласно сообщению, А.ЗАГОРОДНИКОВ занимал данную должность с 16 марта 2009 г. Акциями банка не владеет.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.