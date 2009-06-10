Активы страховщиков выросли

Активы украинских страховщиков в первом квартале 2009 года выросли на 16,9% против показателя на конец первого квартала 2008 года (19 млрд. 479,1 млн. грн.) - до 22 млрд. 774,9 млн. грн., при этом в начале года уменьшились на 5% (23 млрд. 904,9 млн. грн. на конец 2008 года).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

По информации Госфинуслуг, на конец первого квартала 2009 года структура активов по утвержденным законодательством категориям была следующей: акции - 9 млрд. 116,9 млн. грн. (40%), облигации – 683,7 млн. грн. (3%), ценные бумаги, эмитированные государством, - 384,6 млн. грн. (1,7%), ипотечные сертификаты – 20,9 млн. грн. (0,1%,) банковские вклады – 6 млрд. 218,9 млн. грн. (27,3%), права требования к перестраховщикам – 2 млрд. 940,6 млрд. грн. (12,9%), денежные средства на текущих счетах и наличность в кассе – 1 млрд. 406,2 млн. грн. (6,2%), недвижимое имущество - 1 млрд. 850 млн. грн. (8,1%), инвестиции в экономику Украины по направлениям, определенным Кабмином, – 60,4 млн. грн. (0,3%), кредиты страхователям – 1 млн. грн. (0,004%).

Суммарный объем уплаченных уставных фондов украинских СК в первом квартале против показателя на конец марта 2008 года увеличился на 17,5% - до 12 млрд. 967,5 млн. грн., при этом с начала года уменьшился на 2% (13 млрд. 206,4 млн. грн. на конец 2008 года).