Минэкономразвития подсчитало рост экономики Украины

Министерство экономического развития и торговли оценивает рост ВВП Украины в январе-сентябре 2017 года в 2,2%. Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на пресс-конференции в Киеве.

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«В январе-сентябре 2017 год рост ВВП составил 2,3%» - сказал Кубив.

Также вице-премьер отметил, что прирост прямых иностранных инвестиций в январе-октябре составил 2,07 млрд долл., из которых 22% составило переоформление долга в капитал. Кубив подчеркнул, что в прошлом году доля подобных инвестиций составляла 64%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с третьим кварталом 2016 года – составил 2,1%.

ВВП Украины в целом за 2016 год вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2%.

До этого, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8%.