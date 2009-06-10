Мораторий не касается требований физлиц о выплате по депозитам банка

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон “О внесении изменений в статью 85 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно обеспечения прав вкладчиков коммерческих банков).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 334 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на обеспечение прав вкладчиков коммерческих банков и на урегулирование и приведение норм Закона «О банках и банковской деятельности» в соответствие с Конституцией Украины.

Проектом закона вносится изменение в часть первую статьи 85 Закона «О банках и банковской деятельности» относительно сокращения срока действия временной администрации банка до трех месяцев.

Статья 85 дополняется после части четвертой новой частью, которой запрещается распространять мораторий на требования физических лиц о выплате средств по договорам депозитных вкладов банка.

Предложенным проектом закона предусматривается возможность выполнения банками обязательств по договорам депозитных вкладов физических лиц, что, в свою очередь, вернет доверие к банковской системе Украины.