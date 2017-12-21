Валютные качели: почем доллар и евро в Украине

В четверг, 21 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,86/27,88 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,11/33,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4743/0,4749 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,8516 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 291,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, всреду, 20 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,84/27,86 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,02/33,04 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.