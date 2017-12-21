Парламент ужесточил требования к аудиторской деятельности

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, который устанавливает более жесткие требования для начала и ведения аудиторской деятельности.

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За принятие законопроекта 6016-д проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя закон, глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что он устанавливает более жесткие требования для ведения аудиторской деятельности и вхождения в профессию.

"Численность аудиторов в Украине на пике роста достигала пяти тысяч, а сегодня это число достигает 2,4 тысячи аудиторов. И то – это и те, которые, возможно, уже и не предоставляют аудиторских услуг, просто не закончилось действие их сертификата… В стране есть большое недоверие к выводам аудиторов", - сказала она.

По словам Южаниной, законопроектом создается орган общественного наблюдения за аудиторской деятельностью. "Совет наблюдения за аудиторской деятельностью будет состоять из 7 человек: 4 человека от регуляторов и 3 человека - практикующие аудиторы", - сказала она.

Согласно пояснительной записке, целью закона является повышение уровня доверия инвесторов к финансовой отчетности отечественных предприятий, в т.ч. государственных компаний, обеспечение ее прозрачности и сопоставимости, дерегуляция аудиторской деятельности, возможность выхода аудиторских компаний Украины на европейские рынки за счет признания эквивалентности систем, расширение рынка аудиторской деятельности, повышение престижа и доверия к деятельности аудиторов, повышение доверия населения к украинским банкам, страховым компаниям, других публичных компаний, создание условий для выхода национальных компаний на рынки капитала.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Верховная Рада приняла закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам Европейского Союза.