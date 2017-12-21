Одесский облсовет выделил более 790 миллионов гривень на соцподдержку населения

Одесский областной совет утвердил программу социальной поддержки населения на 2018-2020 года с финансированием более 790 млн грн. Как передает корреспондент УНИАН, комплексную программу на указанный период «Социальная защита населения в Одесской области» депутаты приняли сегодня на заседании сессии.

Читайте такжеДнепропетровский облсовет выделил деньги на адресную помощь семьям погибших в АТООбщий объем ее финансирования – 790,464 млн грн, из которых средства областного бюджета – 226,884 млн, деньги районных и городских бюджетов – 563,580 млн грн.

Программа предусматривает ежегодное оздоровление детей льготных категорий, обеспечение граждан-льготников социальными гарантиями, в частности, приобретение ежемесячных продуктовых корзин для 2500 человек. Также планируется доставка продуктов на дом, ежемесячная адресная целевая помощь 300 жителям Одесской области, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, оказание материальной помощи 9800 участникам войны (участникам трудового фронта), предоставление финансовой поддержки малообеспеченному населению из числа одиноких пенсионеров и ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пр.

Отмечается, что в Одесской области, по состоянию на 1 октября, на учете в управлениях социальной защиты находятся 56 563 ветеранов войны, в том числе, участников боевых действий – 24 554 человека, инвалидов войны - 6367, участников войны – 15 393 человека, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны – 10 249. Кроме того, 7080 человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, 85 жертв политических репрессий.

Цель программы - повышение количества и качества социальных услуг, направленных на улучшение жизнеобеспечения ветеранов войны и труда; создание условий для преодоления бедности и обеспечения надлежащей поддержки, материального положения социально незащищенных слоев населения; популяризация семейных традиций и семейных ценностей, повышение престижа благотворительности и пр.