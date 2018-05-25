Рекапитализация банков началась. Насколько быстро ее можно провести…

Сегодняшнее решение Кабинета министров Украины о рекапитализации первых трех коммерческих банков , наконец, поставило точку в долгой дискуссии о целесообразности такого шага. Как заявила премьер-министр Юлия Тимошенко, государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации составит 3,2 млрд. грн., доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн. В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн. Теперь стоит задача, как можно быстрее ее провести, чтобы восстановить платежеспособность этих финучреждений и дать положительный сигнал всему банковскому рынку - ситуация идет на поправку. Но возникает вопрос, насколько быстро можно провести рекапитализацию?

Закон гласит…

Совсем недавно НБУ внес изменения в Специальный порядок осуществления действий относительно финансового оздоровления банков (постановление НБУ №225 от 16.04.2009), в котором прописал порядок рекапитализации коммерческих банков. Надо полагать, что именно в рамках этого документа и будет осуществляться рекапитализация первых трех банков. Специальный порядок НБУ разработан с целью предоставить возможность комбанкам по ускоренной процедуре пройти процесс вливания средств государства в уставный фонд, а также согласований и утверждений. Что касается действий НБУ, похоже, проблем не будет, но вот будет ли Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Антимонопольный комитет выполнять предписания регулятора покажет время. В любом случаи, кроме Специального порядка НБУ действуют законы «О банке и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», где четко прописана процедура увеличения уставного фонда и внесения изменений в устав банка. Она предполагает, что такие решения может принять только собрание акционеров, которое должно состоятся не раньше 45 дней после публикации в прессе информации о его проведении и повестки дня.

Если собрание принимает положительное решение, то все «старые» акционеры имеют право принять участие в подписке на акции новой эмиссии, пропорционально доли владения. Законодательством отводится не менее десяти дней, чтобы они заявили свои права. И только после того, как «старые» акционеры удовлетворят свои запросы, свободные акции можно будет продавать на рынке. Ожидается, и вполне осознанно, что «старые» акционеры не будут вступать в тяжбы с государством, и дадут ему возможность выкупить все акции новой подписки. Причем правительство планирует вносить в уставный фонд банка не деньги, а государственные ценные бумаги. Это фактически означает, что Кабмин пойдет на их дополнительную эмиссию для проведения рекапитализации банков. Можно предположить, что в дальнейшем НБУ будет под залог этих гособлигаций рефинансировать рекапитализированный банк и тем самым поддерживать его платежеспособность. Этой цели и служит план финансового оздоровления каждого банка в отдельности, который утверждается постановление регулятора. На текущий момент НБУ предоставляет коммерческим банкам рефинансирование под залог гособлигаций по ставке 18% годовых, что в целом отражает стоимость денег на рынке, хотя и недешево для банка.

Кстати, еще одной небыстрой является процедура смены (или частичной замены) руководства банка. И ее придется пройти…

Временная администрация, мораторий, депозиты…

Во всех трех банках, которые будут рекапитализироваться, введена временная администрация (в Укргазбанке - с сегодняшнего дня). Наличие временной администрации - одно из требований рекапитализации, поэтому ее введение в Укргазбанке, скорее, выполнение условий процедуры, чем необходимость (Правительство выставляет обязательное условие для участия государства в капитале - введение в банке временной администрации, что влечет за собой мораторий на 6 месяцев по выдаче депозитов). Всем известны последствия временной администрации. Поэтому возникает вопрос относительно моратория на возврат депозитов, хотя наличие временного администратора не требует его. Но мораторий, прежде всего, позволит временному администратору более свободно перегруппировать активы банка и повысить его платежеспособность. В любом случае, процесс рекапитализации позволит восстановить доверие вкладчиков банку. Рекапитализированные банки попадают под полный контроль государства, которое и защити вкладчика.

Игорь Господарец (для УНИАН)