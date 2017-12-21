Министр соцполитики рассказал, когда и на сколько повысят пенсии военным

Перерасчет пенсий украинским военнослужащим будет проведен с 1 января 2018 года даже в том случае, если Верховная Рада Украины не успеет рассмотреть закон о реформе пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников силовых ведомств до конца этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Независимо от того, когда Верховная Рада примет этот закон, перерасчет пенсий начнется с первого января 2018 - в самом законе прописана норма, которой устанавливается перерасчет именно с этой даты", - заявил Рева.

В пресс-службе отметили, что на людей не повлияют бюрократические моменты, связанные с процессом рассмотрения и датой принятия закона, однако обязательным условием проведения осовременивания пенсий военнослужащих и работников других силовых органов является его принятие Верховной Радой.

"Законом предусмотрено, что в результате осовременивания пенсии повысятся для каждого индивидуально, в зависимости от стажа и размера денежного обеспечения, но если говорить о среднем повышение, то оно составит 1,5 тысячи гривень», - процитировала пресс-служба министра.

По его словам, если для гражданских пенсия в среднем выросла на 30%, то у военных рост составит в среднем на 62%. Вместе с тем, достойных пенсий можно достичь лишь постепенно, а потому главным результатом этого закона будет проведение одновременного и ежегодного осовременивания военных и гражданских пенсий.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы, начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября.

По словам Ревы, законопроект должен быть согласован с силовыми ведомствами, затем его должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным с 1 января 2018 года в Совет национальной безопасности и обороны.