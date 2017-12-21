Фонд гарантирования должен Минфину и Нацбанку 66 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2017 году погасил задолженность по кредитам перед Национальным банком Украины на 2,58 млрд грн и не получал новые кредиты.

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Как говорится в материалах фонда к итоговой пресс-конференции, в том числе 2 млрд грн по кредитам погашено досрочно.

Фонд отметил, что также намеревался досрочно погасить 1 млрд грн задолженности по кредитам Министерства финансов, однако не смог это сделать из-за отсутствия соответствующего механизма.

По информации Фонда гарантирования, расходы на обслуживание кредитов в 2017 году составили 2,3 млрд грн.

Также сообщается, что на начало декабря задолженность фонда перед Минфином составила 59,56 млрд грн, перед НБУ – 6,48 млрд грн.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 млрд грн возмещения по вкладам.

По информации фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 млрд грн по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 млрд грн по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.