Ожидания украинцев относительно курса гривни значительно ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в ноябре снизился на 0,3 пункта по сравнению с октябрем - до 62,3, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте GfK Ukraine.

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При этом индекс девальвационных ожиданий поднялся на 10 пунктов ─ до 166,6.

«В ноябре 2017 года индекс потребительских настроений остался на уровне октября после роста в сентябре. Угрозой для положительной динамики индекса является ухудшение девальвационных ожиданий», - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Согласно исследованию, индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1 пункт – до 186,8, а индекс ожидаемой динамики безработицы опустился на 6,2 пункта и составил 122,1.

При этом индекс экономических ожиданий вырос на 0,9 пункта - до 65,3.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения понизился на 1,1 пункта – до 58,3, а индекс ожидаемого развития экономики страны в течение 5 лет вырос на 1,8 пункта до 76.

Как сообщал УНИАН, потребительские настроения украинцев в октябре 2017 года улучшились на 3,6 пункта по сравнению с сентябрем - до 62,6 за счет повышения оценки текущего материального положения, а также ожидаемых изменений личного материального положения.

Инфляция в Украине в ноябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с ноябрем 2016 года, замедлилась до 13,6% с 14,6%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее.