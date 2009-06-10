«Первый инвестиционный банк» намерен увеличить УФ

ОАО «Первый инвестиционный банк» намерено увеличить уставный капитал на 50 млн. грн. – до 250 млн. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№104 от 9 июня 2009 года).

Согласно сообщению, банк планирует дополнительно выпустить 5 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 10 грн.

Закрытое размещение акций допэмиссии предполагается провести с 15 декабря 2009 года по 12 февраля 2010 года.

Вопрос увеличения уставного капитала планируется обсудить на общем собрании акционеров банка 30 июля.

Кроме того, на собрании планируется обсудить вопрос перевода акций из документарной в бездокументарную форму, а также утвердить список инвесторов, среди которых будут распространяться акции допэмиссии.

Справка УНИАН. ОАО «Первый инвестиционный банк» создано 20 июня 1997 года.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2009 года основными акционерами «Первого инвестиционного банка» являлись: Виктор КЛЕЩУК, прямое участие – 9,0235%, опосредованное – 33,7466%; Александр КЛЕЩУК, прямое участие – 33,7466%, опосредованное – 9,0235%.