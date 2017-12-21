Фонд гарантирования отчитался о выплатах вкладчикам банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил гарантированное возмещение вкладчикам через автоматизированную систему выплат, стартовавшую в феврале 2017 года, 74% годовых выплат или 5,04 млрд грн.

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Как говорится в материалах Фонда к итоговой пресс-конференции, в целом за год выплаты вкладчикам составили 6,8 млрд грн.

Также Фонд сообщил, что в настоящее время к автоматизированной системе подключены 10 банков, а в 2018 году к ней намерены присоединиться еще 5 финучреждений.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 15 февраля объявил старт выплат вкладчикам через автоматизированную систему, которая упрощает процесс получения гарантированной суммы, позволяя вкладчику выбрать для получения средств любое отделение среди банков-агентов, подключенных к системе.

К концу года Фонд планировал внести в базу выплат через автоматизированную систему информацию обо всех вкладчиках неплатежеспособных банков, имеющих право на получение гарантированного возмещения.