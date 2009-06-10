АМК разрешил создать «Всеукраинский объединенный кредитный союз»

Десять одесских КС

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил десяти одесским кредитным союзам (КС) создать объединенный КС "Всеукраинский объединенный кредитный союз", говорится в переданном агентству УНИАН сообщении АМКУ. Согласно сообщению, во «Всеукраинский объединенный кредитный союз», в частности, войдут КС «Морское кредитное общество», «Украина», «Всеукраинское Народное Кредитное общество», «Одесское кредитное общество», «Украинский Кредитный Альянс», «Партнер-Инвест», «Почтово-Пенсионный», «Югсел», «Финансовая Перспектива» и «Нотариус».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter