Секреты фискальной политики Кабмина: сколько продлится стабильность?

Несмотря на внушительное падение экономики, правительству пятый месяц подряд удается перевыполнять план по мобилизации доходов в госбюджет. Секрет этого достижения кроется как в реальных экономических достижениях украинских властей, так и в откровенном манипулировании финансовыми потоками и цифрами. В достаточно сложных экономических условиях стабильность фискальной системы государства очень позитивный фактор, однако очевидно, что без восстановления экономики поддерживать эту стабильность с каждым месяцем становится все сложнее.

Откуда правительство берет деньги и надолго ли хватит этого ресурса?

Даже с учетом глубокого падения экономики, которое длится восьмой месяц подряд, ситуация в фискальной сфере Украины остается относительно стабильной, что проявляется не только в выполнении плана по основным статьям доходов, но и выполнении большинства обязательств по расходам. По данным Государственного казначейства Украины, за первые пять месяцев текущего года в госбюджет поступило 79 млрд. грн (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 104,6% плановых показателей января – мая 2009 года.

Феномен стабильности фискальной системы Украины на фоне обвального падения валового внутреннего продукта (по разным оценкам 22-28% в январе-апреле 2009 г.) вызывает с одной стороны позитивные отзывы о качестве антикризисного управления в данной сфере, с другой - ряд вопросов. Главным секретом для многих является то, откуда правительство берет деньги и надолго ли хватит этого ресурса?

Простого ответа на этот вопрос быть не может, поскольку Кабинет министров отчетливо использует системный подход. Сбалансированность бюджета на данном этапе достигается за счет:

1. Сдерживания расходной части бюджета;

2. Усиления фискального давления на экономику;

3. Манипуляции финансовыми потоками и их показателями.

Для сдерживания расходной части бюджета, Кабинет министров фактически заморозил расширение социальных программ и бюджетных расходов на обслуживание органов государственной власти и местного самоуправления. К слову, это весьма значительная часть бюджетных расходов. Напомним, Закон Украины «О государственном бюджете на 2009 год» предусматривает фиксацию номинального размера прожиточного минимума на уровне декабря 2008 года, минимальной заработной платы для работников бюджетной сферы - на уровне октября 2008 года. Больше того, с учетом уровня инфляции, которая, в годовом исчислении составляет 20%, в текущем году реальные доходы украинцев снижаются.

Для расширения доходной базы бюджета правительство «протащило» через парламент повышение ставок акцизного сбора на горюче-смазочные материалы, кузова и готовые автомобили, пиво, алкогольные и табачные изделия, а также ставок налога с владельцев транспортных средств. Кроме того, были проиндексированы жесткие ставки акцизного сбора на большинство товаров, которые облагаются данным налогом. Кабмин также осуществил попытки поднять ставки рыночного сбора и внедрить налог на недвижимость, но данная инициатива пока не нашла поддержки в парламенте.

В то же время, стоит отметить, что ситуация со сбором налогов остается непрозрачной. На данный момент динамику и источники доходов определить достаточно сложно. В январе-феврале, пока было возможно отслеживать динамику поступлений в бюджет на протяжении месяца (позже Государственное казначейство Украины отказалось от этой практики), основная часть доходов в бюджет поступала в последние дни месяца. Так, в последний день января в общий фонд бюджета поступило 31,3% месячных доходов, в последний день января – 38%. Таким образом, в первые два месяца года вырисовалась определенная закономерность: по итогам месяца в бюджет поступает около 70% плановых доходов, а в последний день из неизвестных источников покрывается недоимка. Источник этих доходов имеет определенную фискальную поддержку.

Динамика доходов Государственного бюджета в І квартале 2008 и 2009 гг. млрд. грн.

Источник: Министерство финансов Украины

Кабмин действует...

Как видим, в первом квартале даже с учетом сокращения в текущем году на 50% импорта, в сравнении с аналогичным периодом в 2008 г., правительству удалось нарастить доходы от:

НДС на 11,6%. Очевидно, обусловлено растаможкой спорного газа, который находился в украинских хранилищах и перешел в собственность НАК «Нафтогаз»;

Акцизов с произведенных в Украине товаров на 26%, что обусловлено повышением ставок на отдельные товары.

Неналоговых поступлений на 40%, чего удалось достичь благодаря дисциплинированной уплате отчислений от прибыли государственных компаний и увеличения нормы отчислений в бюджет доходов НБУ.

Несмотря на значительный эффект факторов снижения расходов бюджета и повышения фискальной дисциплины, очевидно, что само по себе это не может гарантировать перевыполнение бюджета. Поэтому успешность выполнения бюджета обусловлена также:

1. Ресурсом прошлого года. Во-первых, правительству достались существенные суммы на едином казначейском счету, которые оно уже потратило на текущие потребности. Во-вторых, на январь и начало февраля приходятся доходы от уплаты налога на прибыль за предыдущий год. Несмотря на убытки украинских предприятий в ІV квартале 2008 года, общий финансовый результат большинства из них по итогам года был положительным, поэтому налог на прибыль в начале 2009 года поддержал бюджет. Но совсем другая ситуация будет во втором полугодии, когда придет очередь платежей налога на прибыль по итогам ІІ и ІІІ кварталов. Уже сегодня становится понятным, что данные поступления резко упадут, а поскольку на них приходится около 20% налоговых доходов госбюджета, то эта недоимка будет чувствительной.

2. Манипуляцией с показателем инфляции. Напомним, в бюджете заложен показатель роста цен на уровне 9,5%, что почти в 2,5 раза ниже уровня прошлого года. Динамика уровня цен в начале года дает основания прогнозировать, что заложенный показатель инфляции будет преодолен в 1,5-2 раза. А это означает, что номинально Кабинет министров может перевыполнить план доходов бюджета, однако реально это - эффект высокой инфляции.

3. Коррекцией ежемесячного плана мобилизации доходов в госбюджет. Это подтверждает и тот факт, что в мае в сравнении с апрелем доходы общего и специального фондов уменьшились почти на миллиард гривень, а в сравнении с маем 2008 г. показатели аналогичного месяца 2009 г. и вовсе упали более чем на 30%. Тем не менее, в этом году доходы бюджета должны составить не меньше, чем в прошлом году. План доходов госбюджета распределен таким образом, что большая часть доходов приходится на второе полугодие. Очевидно, что Кабинет министров надеется на то, что экономическая ситуация во второй половине года улучшится. Однако, риск, что такой прогноз не сбудется, очень высокий.

4. Девальвацией гривни. Только за счет изменения курса гривни с 5 грн. до 8 грн. за долл. поступления от уплаты НДС с российского газа возрастут на 34-35 млрд. грн. Аналогичный дополнительный заработок правительство получит и от переоценки всего импорта. Это поддержит поступления, прежде всего, от налогов, которые взимаются с импорта.

5. Отсрочкой финансирования капитальных расходов госбюджета. В первом квартале на эти цели было выделено всего 0,6 млрд. грн., что составляет 1,5% общих расходов бюджета, что непозволительно мало в условиях необходимости подготовки Украины к Евро-2012. Технически это объясняется тем, что правительство выделяет деньги в основном в середине и конце года. Однако, уже в июле-июне Кабмин должен начать финансировать капитальные расходы, предусмотренные госбюджетом.

Таким образом, благодаря комплексному подходу к управлению фискальной системой государства в первом полугодии правительству удается номинально выполнить не только план по доходам, но и профинансировать большинство статей расходов. В номинальном выражении большинство расходов социального характера были даже увеличены в сравнении с прошлым годом, что является следствием индексации социальных выплат. Однако, уже в ближайшем будущем правительство столкнется с хроническим дисбалансом доходов и расходов бюджета. Максимально мобилизовав платежи в казну в первой половине текущего года, правительство понадеялось, что во второй половине национальная экономика восстановиться, и доходы будущих периодов не только покроют текущие потребности, но и позволят компенсировать те ресурсы, которые были авансом получены в первые месяцы текущего года. Однако, уже очевидно, что ситуация кардинально не улучшится, поэтому ожидать увеличения доходов бюджета вряд ли стоит. В этих условиях, без принятия непопулярных решений финансовую сферу поддержать будет невозможно.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)